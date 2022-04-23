香港21歲女星區明妙有一雙水汪汪大眼睛和精緻鵝蛋臉，散發鄰家妹妹氣質，被發現和韓國女團TWICE中來自台灣的子瑜有明星臉，被封為「港版周子瑜」，她也曾透露為了當演員拒絕韓國娛樂公司當偶像的機會；外型清純可愛的區明妙日前曬出一段溪邊戲水片，竟不小心被看到裙底春光，引起網友熱議。

區明妙有著偶像等級的外貌，為了演員夢拒絕韓國娛樂公司，讓不少網友對她好感度大增，認可她不走捷徑的態度；日前區明妙在IG曬出一段由動態照片製作的影片，穿著一件清新短洋裝在溪邊玩水，不時對著鏡頭露出無辜的表情，讓人不禁想多看幾眼。

區明妙在溪邊玩水不小心洩裙底春光。(圖/ 摘自區明妙IG)

但有眼尖網友注意到，區明妙在溪邊坐下的時候，似乎因為太過專注，把腿拱起來時不小心洩裙底春光，儘管沒有露點疑慮，有一些粉絲卻很緊張，留言勸「要不要刪文？」、「看太仔細了吧」；不過，區明妙似乎沒把走光放心上，昨（22日）又曬出穿著低胸小可愛辣照，大方秀出超有料上圍，展現性感的一面。

拒絕當偶像選擇演員路的區明妙，在2017年香港電視劇《親親我好媽》開始被注意到，其中一場校園戲裡15歲的她以清新甜美外型加上空靈氣質，讓人忍不住多看幾眼，她也因為這部作品獲得「港版周子瑜」封號；而現年21歲的區明妙至今已累積不少戲劇作品，有美貌外演技也不斷進步，相當被看好。