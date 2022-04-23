足跡

中央23日公布新竹市新增51名確診個案，其中4例居家隔離期間採檢陰轉陽，10例為確診個案接觸者，餘37例新增個案疫調中。累積294名確診個案中，0例重症，100％皆為輕症或無症狀個案。

在今日所有確診個案中，有2例為新竹百富遊樂場職場感染，1案為台鐵新竹站員工群聚感染之個案；另有4例屬同一家庭群聚事件，疫調人員同步進行疫調中。竹市校園共20校停課、1校復課 ，目前累積24校停課或停班。

確診個案相關足跡包括，新竹車站、大魯閣湳雅廣場、大潤發湳雅店及忠孝店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行至國軍社區篩檢站採檢。

衛生局說明，今年確診累積人數至23日共294人，全數皆為輕症、或無症狀，尚無重症者。目前居家隔離1523人，康復出院人數81人。

衛生局表示，新竹市居家照護關懷中心21日啟動迄今，收案符合無症狀、輕症確診者可採居家照護個案，到23日中午共17人管理中，年齡介於20至60歲間。

國軍社區篩檢站22日共計篩檢404人，報告已全數確認有11人陽性，均依續依中央疫情指揮中心相關規定完成通報及疫調等相關作業。