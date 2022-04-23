乖乖排隊的福利！有名男子在臉書分享去自助洗車場排隊等洗車等到的福利，他表示正在排隊等洗車時，眼前有名短髮俏麗正妹正在洗車，該正妹不僅露出白皙長腿，不時地還露出美胸，讓他眼睛大吃冰淇淋，他也在貼文寫下「妳不要急，我可以等」；不過貼文PO出，也引起網友兩派爭論，有網友認為「美好畫面，要慢慢欣賞」，另一派網友則認為「沒水準，根本就是變態」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他在某自助助洗車場排隊等洗車，看見前方有名短髮俏麗正妹，露出白皙美腿與美胸在洗著自家車，他也在貼文寫下「妳不要急，我可以等」。

有名男子因去自助洗車場排隊等洗車，突然被眼前美景吸引住，一位短髮俏麗正妹露出白皙美腿在洗車。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「為何我洗車遇到的都是整場棒槌」、「身為一個男人怎麼能只看不幫忙」、「要是我！就上前問小姐需要幫忙嗎」、「遵守規定的福利」、「跟她一起擦玻璃」、「突然想洗車了」、「很可以」、「洗車沒找」、「等就對了，這麼美好畫面，要慢慢欣賞」、「以前去自助洗車時從沒遇過喜歡洗車的女車主」；另外還有網友分享在洗車場拍到高跟女子彎腰擦車的美景。

不過也有網友怒批原PO偷拍該正妹洗車，「上輩子沒見過女人？真沒水準」、「好噁心！沒水準，根本就是變態」、「怎麼那麼多男生，一看見這種文，都會那麼興奮，是不是平常得不到」、「沒看過女生喔」、「一副從沒見過女人」、「真的是無言」。