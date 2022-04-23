客委會2018年補助縣府興建「竹東客家音樂村」，因基地土地遭佔用，暫時撤銷3.4億的工程補助款，縣府提出拆屋還地訴訟，三審定讞勝訴後，交旅處將基地調整規畫為「竹東文化大禾埕」，因這2年原物料不斷上漲，興建經費已飆到10億元。

交旅處長游志祥說，當初客委會撤銷竹東客家音樂村補助的原因已不存在，在調整為「竹東文化大禾埕」計畫後，已向客委會申請10億元的補助經費，是原核定補助的3倍，客委會不明為何經費會暴增，要求縣府提出說明。

游志祥說，2018年規畫的客家音樂村，當時每坪造價8萬多元，這2年疫情發生後，國內原物料不斷上漲，目前營造業每坪造價已漲到17萬元，估計竹東文化大禾埕要能興建完成，經費就要10億元，是台灣整個大環境使然，目前客委會還未確定補助多少經費。

竹東客家音樂村是前客委會主委李永得發想的計畫，認竹東客家山歌有名，興建客家音樂村能發揚傳承客家音樂及文化，更能配合政府打造成浪漫台3線上的新亮點。

縣府向國財局價購土地中，有3058平方公尺用地被傅裕鋼鐵公司佔用，蓋鐵皮屋做修車場，傅裕鋼鐵並主張是祖傳土地，非公有地，造成計畫停擺。

縣府提訟到去年6月三審定讞勝訴，傅裕鋼鐵已拆屋還地，縣長楊文科指示將竹東客家音樂村調整規畫為「竹東文化大禾埕」，期成為創意、創新、創業等三創元素的基地。

游志祥說，竹東文化大禾埕沿用音樂村的概念，有專業音樂製作室和創作空間，並擴增多功能展演劇場及音樂文化埕等複合式空間，挑高遮蔭的戲棚架，可依不同活動需求吊掛表演聲光設備，提供表演者和觀眾不同的舞台視角。

同時，把新建的竹東鎮立圖書館納入，目前 暫時命為「竹東知識驛站」，未來將能提供社區居民閱讀休閒，大禾程周末可舉辦音樂集市，結合在地工藝和文創產業，成為文化展演的教育中心。