騎士半路「頭點一下」衝向旁邊油罐車 下秒驚悚畫面曝光

騎士命大！臉書曝光一段驚悚影片，國外1名騎士行駛半路突然「頭點了一下」疑似睡著或暈眩，接著整輛車竟朝一旁油罐車撞去，騎士摔下車後所幸為遭輾過，而是被車身撞飛，之後還能在路中站起身，網友紛紛嚇壞說「都是眼皮的錯」、「應該是打瞌睡頭騎到低頭了」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前上傳一段影片，1名男騎士行駛在路中，突然「頭點了一下」疑似睡著或暈眩，接著失去方向感，整輛車開始往左偏，朝一旁大型油罐車靠去，騎士先是撞上油罐車車身，接著摩托車摔地後，騎士也重摔著地，驚悚畫面曝光。

騎士行駛半路突然「頭點了一下」疑似睡著或暈眩，整輛車朝一旁油罐車撞去，騎士摔下車後所幸為遭輾過，而是被車身撞飛，之後還能在路中站起身。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

騎士摔地後所幸未遭油罐車輾過，但油罐車的右後輪疑似撞擊機車後，騎士又被撞到一旁，在路面滾了一圈後才緩緩站起身，人無大礙，他之後蹣跚地走到路中分隔島坐下，驚所過程全被後車的行車紀錄器給錄下。

網友紛紛留言「這騎士命大」、「這有喝酒吧」、「騎車騎車一半頭腦突然重新開機」、「想死老天還不收」、「短路了嗎」、「還能起身真的厲害」、「總算可以坐著睡一下了」、「感覺像突然的暈眩，不然打瞌睡突然偏走的話會嚇醒才對」、「都是眼皮的錯」、「應該是打瞌睡頭騎到低頭了」、「國外的兩輪大爺真帶種」、「福大命大」。