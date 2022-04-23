澎湃新聞報導，中國工業經濟聯合會23日舉辦「2022年經貿形勢報告會」，大陸國家發展改革委祕書長趙辰昕表示，堅持穩中求進工作總基調，是做好經濟工作的方法論，要保持戰略定力，把穩增長放在更加突出的位置，還要堅定發展信心，持續推動高品質發展。

趙辰昕強調，當前大陸國內經濟供需兩端持續承壓，經濟中的深層次結構性問題更加凸顯。而發展是最大的安全，是解決中國一切問題的基礎和關鍵。穩定經濟增長，有利於防範各種內外部的風險衝擊，有利於保持社會大局的和諧穩定。

對於如何實現「穩」與「進」，趙辰昕建議，要穩定宏觀經濟大盤；要穩定市場預期，打好助企紓困「組合拳」；要穩定市場預期，打好助企紓困「組合拳」；要精準防控穩定正常生產生活秩序。要加快構建新發展格局，實現高水準自立自強；要堅定不移深化改革，激發市場活力和發展內生動力；要有序推進碳達峰碳中和，持續調整產業和能源結構；要防範化解重大風險，守住不發生金融風險的底線。

對於為何要聚焦「穩」，趙辰昕指出，堅持穩中求進工作總基調是做好經濟工作的方法論。他從三個方面分析了國內國際形勢下做好「穩」的重要意義：第一，從當前國際形勢看，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，對「穩」提出了更高要求。第二，從大陸國內經濟發展看，「六穩」「六保」仍是當前經濟工作的核心內容。三、從特殊社會條件看，以穩為主有利於防範化解新冠疫情等各類風險挑戰。

對於如何實現「穩」的問題，趙辰昕指出，要保持戰略定力，把穩增長放在更加突出的位置。對此他提出了四點建議：第一，穩定宏觀經濟大盤。第二、穩定市場預期，打好助企紓困「組合拳」。第三、穩定初級產品的供給保障。第四、精準防控穩定正常生產生活秩序。

談及穩中求「進」時，趙辰昕認為，要堅定發展信心，持續推動高品質發展。對此，也強調了四個方面：一、加快構建新發展格局，實現高水準自立自強。二、堅定不移深化改革，激發市場活力和發展內生動力。三、有序推進碳達峰碳中和，持續調整產業和能源結構。四、防範化解重大風險，守住不發生金融風險的底線。