載運20萬劑莫德納疫苗的華航貨機23日抵達桃園機場，地勤人員從機艙卸下裝載疫苗的貨盤。（范揚光攝）

今年第4批採購的20.04萬劑莫德納疫苗23日運抵桃園機場，地勤人員從機艙卸下裝載疫苗的貨盤。（范揚光攝）

國內新冠肺炎疫情升溫之際，今年第4批採購的莫德納疫苗下午運抵桃園機場，準備投入防疫行列。

中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗共有20.04萬劑，由班號CI-5245的華航貨機運送，從美國安哥拉治機場起飛，23日下午4時29分抵達桃園機場，飛機落地後停靠貨機坪，待機艙內外消毒完畢，地勤人員立刻卸下裝載疫苗的冷凍貨櫃。

為求時效，海關人員在機邊驗放通關，在海關及航警護送下，疫苗隨即被送往醫藥物流冷鏈倉儲存放，在完成檢驗封緘程序後，即可配撥接種。

中央流行疫情指揮中心說，2021年與美國Moderna公司簽署2年3500萬劑莫德納疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，目前共有434.19萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑，以及本批20.04萬劑。