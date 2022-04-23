華視新聞資訊台跑馬燈20日發生兩起重大誤報，引發輿論譁然。民進黨台北市議員王世堅痛批華視高層「恃寵而驕」；華視的誤報「荒唐至極」，他更指出，華視的誤報未對社會造成衝擊，可見其在大眾心目中的地位，「有這樣的電視台，還需要敵人嗎？」

王世堅21日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這麼重大的疏失，不是道歉、認錯、罰款就可以解決的，因為這個錯誤是非常荒唐的。王世堅認為，華視的管理高層「恃寵而驕」，他們對於管控和人才的培養沒有很在意，所以華視呈現出來的品質，大家都心知肚明。

王世堅指出，照理說出現這麼重大的錯誤，發布這種荒唐訊息，竟然很多人都是事後才知道，「沒有對股市、匯市和民心士氣產生很大的影響，這是華視最悲哀的地方」。這麼重大的疏失，絕大多數民眾和官方人士，都是事後才知道，可見這個國家電視台平常在大眾心目中是甚麼地位，竟然連一點漣漪都沒有。

王世堅直言，有這樣的電視台，還需要敵人嗎？荒唐至極，不能再拿納稅人的錢繳罰款。華視繳出來的任何款項，都來自納稅人的血汗錢，絕對不是罰款、嚴懲、道歉可以了事的。