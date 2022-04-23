疫情升溫，台北市政府再添1首長居隔，由於交通局長陳學台的司機確診，陳學台將被隔離，與確診司機同休息室的駕駛也被匡列居隔，北市副市長蔡炳坤表示，未來一周沒有司機，秘書處會協助安排代駕，若沒有就自己搭計程車。

北市公管中心主任趙光中表示，副市長黃珊珊駕駛確診後，陳學台的駕駛也確診，使用同一間休息室的同仁包含副市長蔡炳坤駕駛、秘書長陳志銘駕駛，2位副秘書長駕駛、1位工友，5人昨天均快篩陰性，現都已居家隔離。

先前北市產發局長林崇傑因專任司機確診，遭到匡列居家隔離，陳學台為北市府第二位居隔的局長。

面對下周議會交通部門質詢無法到場，陳學台強調，副局長、科室主管都還是會去備詢，他自己在家中視訊開會，業務執行都沒有問題。

蔡炳坤說，黃珊珊駕駛確診後，他自己的駕駛同樣都在B1休息室，因此馬上就被匡列到5月2日，未來一周沒有司機，市府與民間業者有簽代駕，但最近代駕很吃緊，常常排班排不出來，秘書處會協助安排代駕，若沒有就安排計程車。

台北市政府統計，23日列管確診員工83人，居家隔離及採檢中491人。蔡炳坤指出，上周市府144個機關，全部都做了居家辦公演練，一周試辦結束，下周開始，各機關若認為需要啟動居家辦，可自行規畫辦理，隔離的同仁可啟動在家上班機制。