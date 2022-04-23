吉安鄉黃昏市場24日起休市3天。（王志偉攝）

花蓮佔地最大的傳統市場「黃昏市場」被疫情攻陷，今天花蓮新增本土案例138人中，黃昏市場有32人。縣長徐榛蔚指出，黃昏市場群聚讓人憂心，因此宣布24日起休市3天。因吉安鄉黃昏市場與花蓮市區相鄰，市公所也隨即加強傳統市場預防性清消的工作，呼籲攤商務必要落實防疫措施。

花蓮衛生局長朱家祥指出，今新增的138例中，有33例還在疫調中，其中最值得關注的是，有24例「社區感染者」無法歸類到已知的任一群聚事件中，也就是說這24例找不到感染源頭，研判社區仍然存在黑數。

花蓮縣長徐榛蔚指出，目前所有群聚案中，以吉安黃昏市場外擴最令人擔憂，32人染疫中，其中19人為攤商相關，其餘皆是採買顧客；感謝黃昏市場業者配合，24日起至26日休市3天，預計27日開始營業，並呼籲20至22日曾到吉安黃昏市場購物的鄉親，如果有出現類感冒症狀，請盡速前往國軍805醫院快篩。

由於攤商在各傳統市場的流動率甚高，花蓮市長魏嘉賢除指示清潔隊持續針對各市場的預防性清消外，也要求市場管理所加強防疫措施，包括不定時巡察攤商及消費者是否遵守戴口罩的規定，各市場出入口也嚴謹把關，要求消費者進入市場時務必要掃實聯制或填寫聯絡資料，量額溫及酒精消毒。對於市場是否要針對消費者執行分流，魏嘉賢表示，目前仍遵行中央疫情指揮中心的規定，因此暫時不會執行分流措施。