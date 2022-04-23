富邦悍將終結者曾峻岳22日「關門」失敗，單局連續被敲4支安打丟掉3分，他也吞下生涯首場敗仗，賽後教練、隊友們紛紛送上「心靈雞湯」安慰，他也說自己不會在意吞敗，「每天都有雞湯，喝完、聽完就沒事了，也要盡快把狀況調整好。」

曾峻岳去年季中扛起球隊守護神重責，好表現也讓他拿下一生僅有1次機會的新人王，今年繼續擔任「關門」任務，但昨天9局上2比0的領先卻沒能守住，1出局後保送吉力吉撈．鞏冠，之後被李凱威、拿莫・伊漾、張祐銘、劉基鴻連續敲安，失掉3分退場。

總教練丘昌榮點出昨天曾峻岳「挨打」的關鍵，主要就是在投出保送後，想把球控好一點，球卻都往紅中跑，就被對方打者掌握到，「他也盡力了，賽後有去關心他，他說還好，自己會再努力。」

沒能幫球隊守住勝利，也讓陳鴻文到手的生涯50勝飛走，曾峻岳退場後就像「大哥」說抱歉，「學長說沒關係，我已經盡力投了。」曾峻岳表示，昨天變化球控制得不太好，也讓搭配上沒有速差，導致球路被打者掌握到。

曾峻岳說，去年自己也是有這樣的情況，現在能做的就是盡快把自己調整好，昨天賽後他他也利用遊戲、影片放鬆心情，「昨天過了就過了，今天就是新的一天，重新來，也不會太在意首敗這件事。」

陳鴻文也暖心送上安慰，「他昨天投完跑來跟我講，我跟他說沒事啦！你很努力了，你真的投得很好，不要多想。其實9局的工作，不是每個人都可以做到他這個程度，他真的很棒。」