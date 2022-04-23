民進黨台中市議員初選進入最後衝刺階段，第二選區（沙鹿、清水、梧棲）的參選人林佳儀23日在前市長林佳龍夫人廖婉如陪同下，前往梧棲市場掃街，沿途受到攤商、民眾熱情相迎，許多民眾主動要求合照，展現滿滿熱情的活力。
林佳儀是林佳龍的子弟兵，因民進黨選對會規定，無法邀請本人助選。林佳儀特別邀請到「師母」廖婉如幫忙，今日下午共同到市場掃街，爭取民眾支持及認同。
廖婉如表示，林佳儀是海線長大的孩子，家裡沒有政治背景，但對於家鄉的進步一直非常努力。她在林佳龍任市長時期，擔任市長秘書一職，非常認真做事情、為在地打拚。
廖婉如說，林佳儀參與海線許多建設的規劃，面對海線許多不公不義也非常願意挺身而出，呼籲所有期待海線進步的朋友，讓有理念的年輕人來促成海線的改變，懇請大家電話民調唯一支持林佳儀。
林佳儀表示，盧秀燕市長任內這4年，海線建設幾乎停擺，清水火車站天橋開工延宕、梧棲三民段社宅二期無下文、捷運藍線爭議、標售500億的公有土地、公托公幼計畫趕不上需求量等，如果有機會出線，一定會全力監督市政。
林佳儀強調，她沒有政治背景，更沒有豐厚的家族資源，但這也代表自己沒有包袱，很感謝溫柔親切的婉如姐陪同掃街，她就是林佳龍部長溫柔的後盾，期許自己未來也能成為海線鄉親的靠山，為海線民眾全力爭取建設與福利，希望鄉親支持通過電話民調初選。
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