宋嫌使用的假鈔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

宋嫌使用的假鈔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市兩名男子共乘一車於路邊一間檳榔攤買檳榔時，持千元鈔購買檳榔後快速駕車逃逸，店員發現鈔票上竟寫魔術銀行，驚覺是假鈔，向警方報案。警方積極調閱監視器，當天晚上就逮獲犯嫌，後續依詐欺罪、偽造貨幣罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

林園分局中庄派出所19日接獲民眾報案，在鳳屏二路一間檳榔攤有民眾拿假鈔消費，警方調出店家監視器，一台灰色轎車停在檳榔攤前，副駕駛座的男子大喊要買200元檳榔，女店員連忙拿檳榔和800元走出檳榔攤，男子迅速拿走檳榔及錢，並將一張對折的千元紙鈔塞給女店員後，就快速開車駛離。女店員把打開千元紙鈔一看，發現上頭竟寫著「魔術銀行」，轉頭想攔車但已來不及，想著被老闆怪罪，一天的收入可能就此沒了，連忙報警處理。

員警獲報後沿途調閱監視器，查出該台車車牌號碼，警方以車追人，但因車主非駕駛本人所有，增加警方辦案難度，經過半天層層追查後，最終還是查獲張男，隨後通知張男，以及坐在副駕駛座宋男到所說明案後。

宋男承認自己蓄意用假鈔買檳榔，但稱假鈔為朋友給的，但對於他朋友的資料卻交代不清，警方訊後依法移送高雄地檢署偵辦。

警方表示，假鈔常被用在路邊檳榔攤、路邊攤等店家，來換取真錢。店家收到鈔後，記得摸一摸、看一看、轉一轉，確實假鈔辨識，不要讓有心人有機可乘。