確診者居家醫療照護服務人數狀況。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

「確診者居家醫療照護服務快速通道」，22日正式啟用，23日新冠居家醫療照護人數快速上升至394人。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

新冠確診居家照護醫療，各縣市陸續實施，符合無症狀與輕症患者，能夠居家療養等待身體康復，23日基隆市診林右昌表示，在「確診者居家醫療照護服務快速通道」公布後，申請案有253件，佔22日確診個案92％，成效良好。

林右昌指出，累計至23日上午，新冠確診者申請居家醫療照護，共有531人申請評估，藉由快速通道申請有253人，完成健康條件審查有446人，審核符合已入案有394人，條件不符合有52人。

林右昌強調，基隆首創「確診者居家醫療照護服務快速通道」，22日正式啟用，當天僅有77人完成派案，23日快速上升至394人，確實加速確診者申請居家醫療照護，獲得非常好反響，已有外縣市政府來電詢問相關作法。

新冠確診居家醫療照護，一旦發生身體異狀馬上通報，基隆市政府衛生局健康管理科長朱春鳳提醒，當收到醫院確診通知，只要無症狀或輕症，都可以掃描市府提供 QR CODE申請居家醫療照護，自己是否有慢性病一定要主動告知。

朱春鳳說明，當收到確診病患申請居家醫療照護，首先會確認是否需要洗腎，如果有需求，一直在家會不方便，市政府將另有安排，如果有慢性病，平時有吃什麼藥，都要跟通訊診療醫師說，如果藥物不足醫師都會協助。

朱春鳳強調，每個居家醫療照護患者都會有關懷包，每戶都會配一個血氧偵測機，新冠肺炎惡化徵兆，除了發燒持續外，也會感覺到越來越喘，一旦發現到呼吸有異狀，就要趕快檢測血氧狀況，當數值下降到95％以下就要馬上通報。