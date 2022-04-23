台北市今日新增945例本土及25例境外移入病例，北市確診者及居家隔離者急遽增加，卻有醫院表示院內快篩試劑不足，剩2日用量。北市衛生局表示，中央並未徵用醫用快篩試劑，目前衛生局及所屬機構還有13.5萬多組快篩試劑，今天也到貨11萬多組。

衛生局說，中央並未徵用醫用快篩試劑，醫院可洽詢衛生局，了解採購資訊，目前衛生局及所屬機構還有13.5萬多劑，提供居家隔離跟居家確診者，並緊急採購，中央今天到貨11萬多快篩試劑，正在進貨中。

衛生局說明，今日確診個案年齡介於未滿10歲至90多歲之間，461名男性，508名女性，調查中1名，本土案例分別居住於中山區141例、大安區101例、信義區94例、文山區91例、內湖區78例、萬華區及士林區各77例、大同區70例、北投區69例、松山區68例、中正區43例、南港區36例。

衛生局說，台北市12個區級關懷中心提供確診者、居家隔離及居家檢疫者整合諮詢與服務，近期國內本土疫情升溫，確診者及居家隔離者急遽增加，民眾如接獲醫院通知或查詢健保快易通得知確診，暫留在家中一人一室，勿移動外出，請留意自我健康狀況，如有緊急就醫需求請撥打119，主動告知為確診者身分，由救護車送醫。

此外，如有生活協助需求，可撥打區級關懷中心電話尋求相關協助，詳情可上台北市Covid-19專區／台北市居家照護關懷中心https://reurl.cc/Rrnx8G 查詢或致電台北市防疫專線(02)2375-3782。