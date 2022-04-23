夏姿．陳 SHIATZY CHEN日前推出母親節大片，本次拍攝運用了雙胞胎模特兒以穿越時空、「回到未來」的概念，讓媽媽與女兒在相同的年齡相遇，闡述年齡不是距離、媽媽與女兒永遠都可以是最親暱的朋友的概念;紐約當代服裝品牌alice + olivia則以輕盈俏皮的連衣裙作為此次母親節主打產品。

SHIATZY CHEN夏姿陳母親節時尚大片。（SHIATZY CHEN夏姿陳提供）

此次夏姿．陳 SHIATZY CHEN透過攝影師Hedy Chang的詮釋，帶領觀者穿越時空來到復古年代咖啡廳、媽媽的房間等場域，形塑復古摩登氣息，服裝方面品牌早春系列以低調的黑、白、灰藍、霧粉打底，搭配搶眼的紅、黃、橘，其中由藝術家張淑芬女士作品《綻蕊》 所描繪的紫藤花海印花光影扶疏之貌躍然於烏干紗布料之上，母女身著同款對比色系的服裝，體現傳承之美。

alice + olivia創辦人與二女兒Scarlet身穿同款母女裝。（摘自alice + olivia官方IG帳號）

由Stacey Bendet創辦的alice + olivia，其品牌以率性玩味、大膽色彩、印花等為特色，被不少美國少女們喜愛，不過品牌創辦人也經常親身示範，與女兒一同身穿品牌服裝，展現最時尚的母女裝扮，此次母親節因此特別推薦飄逸、清新的洋裝、西裝外套、針織衫等，今年母親節不僅僅是秀出對媽媽的愛，更是展現出母女家人間的情感。