烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導，烏克蘭總統澤倫斯基在22日晚間的視訊講話中表示，為軍隊提供必要的武器是國家首要任務，烏國已經開始接收夥伴國家提供的武器裝備。然而，他並未透露具體的武器種類及來源國。

澤倫斯基說，烏軍正在阻止俄軍於東部和南部地區的進攻，「那裡正在決定我們國家的命運及未來」。

烏軍總參謀部同日表示，在烏東所有戰線上，俄羅斯軍隊都加強了攻勢，另外在頓巴斯地區以北，俄軍還試圖對第2大城哈爾科夫（Kharkiv）發動進攻。

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）23日引述烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示的話表示，烏克蘭與夥伴國家關於烏方安全保障的談判將在一週內完成。他表示，會有不同形式的安全保障安排，對烏克蘭來說，軍火供應、建立禁飛區、軍事商談以及加快購買武器的資金都很重要。

此外，波多利雅科還表示，俄國在談判中提出的任何最後通牒，都是烏克蘭無法接受的。

另據烏國總統府消息，澤倫斯基於22日簽署總統令，宣布成立戰後重建全國委員會。該委員會主要任務是制定烏克蘭重建和發展的行動計劃，擬定改革方案以及相關法規草案等。