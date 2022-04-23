醫界有人指稱台中市RT值2.8，雙北現在差不多是RT值2.4，台中市RT值高於雙北，傳染力令人擔心，對此，台中市衛生局長曾梓展23日出面駁斥，表示向中央求證，中央強調並沒有提供這種數據，不知道RT值2.8數據那裡來的，台中市第1劑接種率達88％，對台中市有信心，這種發言會引起市民恐慌

針對有醫界人士指出，台中市現在RT值增加 到2.8，還高於雙北，傳染力可能會大增，曾梓展今日在防疫記者會中表示，RT零值是基本傳染數，所有人都沒有傳染力，也沒免疫力情況下，大家都沒有打疫苗，沒有被傳染病毒進到這個環境，引發的傳染力為RT零值。

曾梓展強調，之前美國CDC分析，RT零值是在4到7之間，代表一個感染者可以傳染4到7人，RT值是在一定時間內，感染者可以傳染給族群中的人，該族群是已經有免疫力的，即這些族群中有一些人已經染疫過，有一些人是已經打過疫苗，這個族群也有免疫力情況下，一個感染者在一定時間內可以傳播給多少人，這才是RT值。

對外界稱台中市的RT值為2.8，曾梓展表示，特別去向中央求證，這個算法都是中央在計算，中央表示，他們沒有提供這樣的數據，不知道這個2.8數據是哪裡來的？

「我個人對台中市相當有信心」，曾梓展說，台中市疫苗打得相當好，第1劑超過88％，第2劑超過83％，第3劑也超過60％，台中市疫苗接種都超過全國平均數，在疫苗接種高的情況下，免疫力是相對好的，相對好的話，RT值說要變的很高，會傳播的很快，他保持存疑，希望不要造成民眾不必要的恐慌。

曾梓展表示，台中市昨天本土確診183例，今天本土確診171例，並沒有呈現指數型倍數成長，傳播鍊還是會持續，但沒有指數型暴增的情況。