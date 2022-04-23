中新經緯微信公號23日報導，7天時間，全平台粉絲量暴漲2686萬！劉畊宏火了，火得極快，快到出人意料。

有人稱劉畊宏是另一個（網購紅人）李佳琦，並戲稱二人為「謀財害命」組合。兩人相似的地方很多，比如漲粉速度、直播間的氛圍感以及受追捧程度。市場也在分析猜測，爆紅之後的劉畊宏，會不會像李佳琦一樣，給機構、平台、行業帶來深遠且重大的影響？誰又會成為最大贏家？

報導稱，劉畊宏抖音粉絲數20日突破了2000萬，他特意錄製了一條視訊感謝粉絲。但僅僅兩天後，22日晚，劉畊宏抖音粉絲數量便突破了3600萬。「劉畊宏」也是近期抖音最火爆的直播間之一。據蟬媽媽資料，近30天，劉畊宏直播累計觀看人次超1億，單場直播最高達4476萬觀看。這是抖音直播2022年最新紀錄。

更難得的是，劉畊宏製造了「劉畊宏現象」。在網路上，有一大群被稱為「劉畊宏女孩」的跟隨者，她們不僅跟著50歲的劉畊宏一起跳操，而且還在社交媒體上分享自己的跳操視訊，期待著劉畊宏為她們「批次工作」。

報導分析，對於劉畊宏快速走紅的原因，目前的總結很多。比如，劉畊宏做健身直播，既有親和力又專業。與其他健身博主不同，劉畊宏直播時會帶上妻子一起訓練，甚至還會拖上岳母。在直播中，劉畊宏是一個「元氣滿滿但碎碎念」的健身教練形象，喊著李佳琦「Oh my god，買它買它！」式的口號——「come on，go，人魚線，馬甲線，練起來」「腰間贅肉哢哢讓它掉」，而他的妻子則是一個「被迫營業」的形象，這讓不少圍觀者產生了共鳴、找到了歸屬感。

此外，劉畊宏的訓練也夠專業。他會不停地講解每個動作的要領，提示動作的標準性，並且分解每個動作所訓練的部位。尤其是配合著自創的《本草綱目》版毽子操，讓不少網友大呼：「音樂一起就想跳！」「感覺光看他們跳就能瘦！」

劉畊宏身上有很多標籤，比如主持人、演員、歌手等，他本人也有30年的健身經驗。公開報導顯示，劉畊宏2018年就已經入駐抖音，2021年簽約無憂傳媒。無憂傳媒是大陸國內十大MCN之一，大狼狗鄭建鵬＆言真夫婦、多餘和毛毛姐都是其旗下簽約紅人。

簽約後，劉畊宏嘗試的是「夫妻帶貨」模式，但並沒有受到太多關注。飛瓜資料顯示，從2021年12月19日到2022年2月17日，劉畊宏夫婦一共做了9場直播帶貨，帶貨銷售額僅為723.6萬元（人民幣，下同），粉絲數也在135萬徘徊。

事實上，劉畊宏在2022年2月18日開始首場健身直播時，粉絲增長也沒有如此迅速。但此後，劉畊宏遇到三次烏龍禁播事件，話題不斷，訊上熱搜，開始了瘋狂「吸粉」模式。

細看劉畊宏粉絲量的變化，新抖資料顯示，劉畊宏抖音粉絲數量暴漲點出現在4月16日，當時為872萬。隨後幾天，這一數字急速攀升，以4月22日3527萬計算，近一周，劉畊宏抖音粉絲數量日均增長379萬，全平台粉絲數量則增長了2686萬。

目前，劉畊宏的直播間並未帶貨，收入主要來自於直播打賞。據《中國企業家》報導，4月10日，劉畊宏直播結束後，收穫了26萬音浪，4月19日，則收穫了240萬音浪。兌換下來，劉畊宏直播間當天對應收入分別為2.6萬元、24萬元。

據一位無憂傳媒員工透露，一般主播的打賞要經歷兩次分成，抖音與主播是五五分成，分完之後，主播再與無憂傳媒四六分成，「不過這不是固定的比例，大主播的分成比例可以自己談。」該員工同時表示，公司為了推劉畊宏在各平台也花了不少資源和精力，「不過公司現在要的不是他的直播收益，有別的計畫。」

事實上，劉畊宏爆火之後，網友們就在猜測，劉畊宏會不會重新走上直播帶貨的老路，畢竟靠著直播健身他已經積攢了非常可觀的人氣。不過，有行業觀察人士對中新經緯記者表示，「之前劉畊宏曾試水帶貨，反響較差。所以他後續應該不會硬帶貨，可能會採取視訊講解、商品掛小黃車的形式。」