墾丁海域的珊瑚每年約在農曆3月23日、媽祖生前後夜晚，集體大量釋放精卵束，此刻的海下如點點繁星般美麗，宛如夏日嘉年華盛會十分魔幻且充滿生命力；為讓民眾能夠一睹風采，墾丁國家公園管理處特地透過臉書平台進行珊瑚產卵直播，讓更多愛海人能在第一時刻感受這海洋精采。

墾管處今年與國立海洋生物博物館合作，選在眺石和核三廠出水口進行水下監測，潛水人員表示，此海域珊瑚種類包含軸孔珊瑚、叢生棘杯珊瑚、羽珊瑚、環菊珊瑚、微孔珊瑚等，各種珊瑚相競釋放的畫面彷如海中煙花十分壯觀。

而今年觀察發現，率先產卵的有表孔、軸孔及環菊等珊瑚種類，整體產卵狀況都與往年差不多。

海生館研究員指出，珊瑚依產卵方式區分為排放型和孵育型2種，排放型是所有珊瑚同時釋出大量精和卵，在海中受精；孵育型則在體內受精，將受精卵留在體內或排到體表，約1星期孵育後釋出，因釋卵陸陸續續不集中，所以不若排放型產卵壯觀。

研究員也強調，媽祖生日前後是一般民眾對珊瑚產卵在時間上的認知，但其實在其他月份也能觀察到珊瑚產卵的行為，只是農曆3月23日左右數量及豐富度會達到最高。

不少潛水愛好者總會選在此刻下水參與盛會，但為減少人為過度干擾，同時也讓民眾瞭解珊瑚生態，墾管處特地在這2天晚上直播珊瑚產卵，墾管處表示，珊瑚產卵主要與水溫、海水潮汐有關，且夜間能減少被其他魚類吃掉機會，加上近日夜間水溫約攝氏25度，條件再適合不過。