EASY SHOP母親節推出系列優惠活動。（業者提供）

EASY SHOP國民內衣店在母親節檔期，推出全新系列「漫步東京輕奢機能內衣」，另官網與門市推出多樣款式符合媽媽的各種需求的內衣；4／22-5／8母親節活動期間更有超多優惠，全館滿2500現折$00、滿3800加碼送能亮平口內褲2件組，多款指定商品第二件1元。

活動期間，EASY SHOP推出近百個款色內衣，期間限定第2件1元，內衣款式豐富囊括眾多機能類型：上挺集中款、性感V側包款、輕盈水袋罩杯升級款、舒適無鋼圈款、簡約素面無痕款、大胸湧包覆款等，款款都是經典熱銷機能版型應有盡有。

業者加碼「滿額折」：單筆消費正品滿2500現折300，「滿額贈」：單筆消費滿3800送能亮平口內褲2件組 （數量有限送完為止）。

母親節檔期在即，卻碰上疫情升溫，EASY SHOP台灣國民內衣店已做好萬全因應準備；在疫情期間不僅加強實體門市落實戴口罩、消毒清潔等動作讓顧客安心購買；另也加強推廣「預約體驗試穿」服務，讓消費者事先預約，不僅能能避開人潮高峰、還能享受更完整的專屬一對一服務。

也同步加強線上網路平台之運作，母親節商品及活動在EASY SHOP經過一年以上的O2O實虛整合下，以官網／APP服務加速搶進行動購物商機，讓母親節送禮隨時都能享有EASY SHOP全面線上線下不斷線的一條龍完整服務。