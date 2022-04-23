疫情持續升溫，也讓民眾對防疫保單的需求增，民眾對於投保之後，若無法立即生效的忍受度就更低。不過，金管會和保險公司均表示，投保仍要進行必要核保程序如是否為本人投保，符合相當必要核保程序以及繳費後，保單才算完成！因此，針對旺旺友聯要求保戶臨櫃親簽應無不妥。

由於有民眾在PTT發文爆料收到旺旺友聯要求當事人「親簽」簡訊通知，若未在27日中午12點前持身分證明文件至營業據點臨櫃辦理確認，將依「招攬程序未符合保險業務員管理規則第十五條第四項規定」該公司將不受理當事人要保。並有網友表示，希望「金管會快出來！」

針對旺旺友聯公司的簡訊，金管會以及其他保險公司認為，旺旺友聯核保程序並沒有問題！ 旺旺友聯產險也表示，該公司收取保戶填寫的要保書文件資料後，仍須依公司的核保準則進行核保審核程序，其中「要/被保險人在要保書須為親簽」，此次有大批進件檢視其要/被保險人因為非親簽之案件，故發簡訊通知。

旺旺友聯產險進一步表示，保戶可以攜帶身分證明文件到原受理的營業據點辦理，確認為親簽者公司即會受理。