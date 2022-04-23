有「全球最美書店」之稱日本蔦屋書店，桃竹苗首家蔦屋書店新竹湳雅店，23日由新竹市副市長沈慧虹與日本蔦屋書店台灣總經理橋本龍之介、經濟部投資業務處長張銘斌及台日交流協會首席副代表星野光明等人剪綵開幕。

沈慧虹認為，蔦屋書店的開幕，可響應423日「世界閱讀日」的閱讀盛事，鼓勵市民朋友培養閱讀習慣，知識的力量就跟充電一樣，也如同蔦屋書店的視覺設計一格一格地爬滿。

蔦屋總經理橋本龍之介表示，2017年TSUTAYA BOOKSTORE來台展店已開設6間分店，主打以書籍為中心，結合多元商業設施創造出以「BOOK ＆ CAFE」為中心的全新生活提案空間，新竹湳雅店則為全台第7間，重視選書的時間及空間，提供嶄新的閱讀風格及令人雀躍的體驗，希望成為能讓眾人喜愛，流連忘返的特別場域。

大魯閣湳雅廣場總經理謝國棟表示，蔦屋新竹湳雅店全店展售文具雜貨品牌逾70家，與最具摩登復古風格、台灣唯一的古蹟級文創百貨「林百貨」合作，並引進桃竹苗區最齊全的TG「臺灣玻璃 × 深澤直人」設計商品與禮盒組，透過新竹之光的玻璃工藝品，在空間中編輯獨有的書與生活結合的風景，另有桃竹苗首家WIRED CHAYA茶屋開發新竹店獨家菜單。

市府產發處表示，為吸引更多企業到新竹市投資，帶動新竹市產業發展，未來將加速城市環境優質化，努力提升城市競爭力與振興產業商機，並邀請市民親身體驗TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店的風貌。