申辦房屋貸款時須提供財力證明，銀行會根據收入情形，衡量是否有還款能力。但近日一名網友訴說自身申請貸款的經驗，專員向他建議「買300萬股票，只需要放3天」，即可作為財力收入證明，有望讓貸款金額多出400萬，讓他覺得十分不對勁。

這名網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，最近決定入手一間位於新北市中和的23坪小宅，計畫向銀行貸款700萬元，透過代書的介紹下，向銀行專員詢問貸款細項，對方告知只能貸300萬到400萬左右。

原PO解釋，自己是開店生意，所以沒有實質的財力收入證明，而這時該專員又向他建議增加貸款的技巧，「買300萬股票，只需要放3天」，即可作為財力收入證明，有望能夠貸到700萬元；然而，原PO聽了後不喜反憂，直呼自己不是買房新手，但頭一次遇到貸款需要先買300萬股票，「你們有遇到嗎？」

貼文曝光後，不少網友也建議原PO謹慎思考，可以多走幾家銀行為佳，「直接換一間銀貸款即可」、「騙鬼喔」、「他本身有兼職證券業務吧？」、「第一次聽到」、「放著的股票是賠的，也能當財力證明嗎」。

另外，有過來人透露確實股票能作為資產證明，但投資有賺有賠，對銀行參考價值不高，「不動產、股票都可以算資產證明，但股票銀行參考價值不高」、「遇過，50年房，貸我8成，因有快200萬股票」、「股票也可以認列財力證明」。