新北市今新增1563例確診，疑似確診個案、居家照護送醫需求的案件大增，平均每天通報防疫案件約100到120件，新北市消防局今宣布，即日起73個分隊、100台救護車將全數投入防疫勤務執行，同時執行防疫與一般案件。

消防局表示，消防局原設置14個專責防疫分隊，配置24台專責防疫救護車，

負責執行各項防疫案件送醫、載送檢疫所等勤務，後來疫情趨緩減縮為8個防專責疫分隊、16台專責防疫救護車。但近日確診人數持續激增，新北市14日起推出「居家照護計畫」，讓無症狀或輕症患者能在家中得到妥善照護，因應居家照護的民眾送醫需求增加，消防局73個分隊、100台救護車將全數投入防疫勤務的執行，任務接結束車輛會進行全面清消後再出勤。

消防局長黃德清進一步說明，防疫案件原本由專責防疫救護車執行，因應疫情升溫，全力配合衛生局防疫措施，消防局已將各分隊救護車全部納入防疫勤務執行。每台救護車上都已配置隔離衣、防護衣、N95口罩，執行救護的同仁也加強個人防護裝備穿脫訓練，及返隊後的清消工作，以確保執勤同仁的安全。

黃德清說，倘患者屬確診居家照護、居家隔離者、自篩陽性、尚未取得居家隔離單者，且符合意識不清等9項症狀之一，119救災救護指揮中心即以「就近派遣、就近送醫」為原則，立即派遣案發地點最近分隊救護車，讓有送醫需求的民眾獲得即時的救治。