台東縣今日新增25名確診者，CT值介於13.4~32.3之間。從疫調結果初步推論，小吃部再延伸7例、成功地區活動足跡者4例、4例為同車出遊、3例居隔者確診、2例為案29378花慈照顧家人而確診的延伸、酒吧延伸1例、池上一家人再加1例、1例為台東軍人到外縣市受訓確診、1例有北部旅遊足跡、1例傳染源待釐清。

衛生局說明，從初步疫調了解，今日確診的7例小吃部延伸多為20多歲於4／16、17前往消費，且部分個案有好樂迪足跡重疊、酒吧1例為4／17、18皆有前往消費、1例為台東軍人到外縣市受訓，因同寢室友確診而感染、原本昨天池上有一家庭5人確診，今天又新增1例，另外有一行4人同車出遊皆確診但感染源待釐清中。

此外，台東縣府這2天持續於藝文中心廣場設快篩站，從昨天截至今天上午12點止，結果篩檢計543案、目前有22人快篩陽性，PCR採檢3陽2陰，其餘17人安排採檢中。

今天下午快篩服務也持續進行，衛生局呼籲為減緩醫療人員耗損並珍惜醫療資源，僅先提供有與確診者同時段足跡重疊的民眾進行篩檢。

另，目前新港國中、三民國小、成功國小等校停止實體課程至4月29日，忠孝國小（含分校及附幼）、池上國中、寶桑國中、賓朗附幼、三民國小和平分校、成功鎮幼，也因確診及匡列已達該校1／3班級數，為確保安全，全校停止實體課程至5月1日。

另海端國小、福原國小及公東高工各有1班學生因與確診個案有密切接觸，匡列隔離，為審慎起見，兩所國小停課至5月1日，公東高工則停課到2日，豐田國中已達該校1／3班級數，則自4月25日起至5月2日停止實體課程。