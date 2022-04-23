立委林靜儀下午陪同立委何欣純子弟兵、市議員參選人賴美連以車隊掃街。（盧金足攝）

立委何欣純23日在臉書發文「通過電話見過面，感謝總統鼓勵與肯定，阿純的親和力戰鬥力，我有團結拚贏的決心」，下午她出面受訪時，證實20日與蔡英文總統晤面近50分鐘，當面表達參選的決心，強調「有信心贏回台中」，獲總統鼓勵與肯定。

民進黨台中市長提名人選，至今要徵召立法院副院長蔡其昌、何欣純未卜，19日何欣大動作宣布參選後，23日證實，日前蔡總統在官邸約詢她，表達有參選的決心及信心。

「我和盧市長一樣有女性特質，但卻擁有更好的城市治理能力。」何欣純表示，不論最後誰出線，民進黨都會是一個團結作戰、爭取勝選的政黨。

何欣純說，20日下午她前往總統官邸，蔡總統說很清楚她在地方扎根很深，她則向總統表明，「我比盧市長有更好的城市治理能力」。

何欣純指出，有支持者告訴她，近日似乎有國民黨做民調，已把她跟蔡其昌當成假想敵，她認為與蔡其昌支持度應該差不多，當然民調僅供參考，不管徵召誰，黨內上下都會團結，努力贏回台中市，重返執政。

她認為，盧秀燕以前擔任立委期間，多半是在財政委員會，但她待過國防外交、交通、經濟及教育等多個委員會，與各部份有良好的互動，這些對於城市治理都是很有助力。

外傳下周27日提名台中市長人選會有結果，何欣純表示「會以平常心面對」。

立委林靜儀下午陪同立委何欣純子弟兵、市議員參選人賴美連以車隊掃街；林靜儀表示，前陣子她投入中二立委補選，各地好友都來幫忙，所以她現在只要有空，也趴趴走協助輔選，向民眾推薦好人才。

對台中市長選情，林靜儀強調，良性競爭都是證明，民進黨有很多優秀人才，他們都是努力爭取出線為民服務，六都市長選將是尊重蔡主席決定，相信最終就是奪回執政權，且市議員選將也要全壘打。