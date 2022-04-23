比基尼正妹在大馬路口叫賣芭樂，卻不見來往車輛下車購買。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

賣芭樂也是很競爭！有名男子在臉書分享1段影片，一位穿著清涼比基尼辣妹站在紅綠燈口，手拿著芭樂對來往的車輛叫賣，然而整段影片卻不見任何客人下車買芭樂；辛苦的樣子讓網友疼惜該正妹「現在錢真難賺」、「辛苦錢，認真的妹妹」，不過另外有網友認為「買芭樂會被女友罵」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1部影片，他也在貼文寫下「現在賣芭樂也是很競爭的」；從影片中可見有名火辣正妹，穿著清涼比基尼露出渾圓雙臀以及姣好的身材，站在紅綠燈路口旁拿個一顆芭樂幫忙販售，不過整段影片，卻不見一位客人停下車購買芭樂；據老司機透露，該名火辣正妹是Show girl寧寧，該芭樂攤販售地點是在雲林「斗六棒球場」附近。

有名穿著比基尼正妹在大馬路口叫賣芭樂，卻不見來往車輛下車購買，網友大笑「買了被女友罵」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

影片一出，網友紛紛留言表示「買芭樂會被女友罵嗎」、「這芭樂好像很香」、「最近芭樂比較甜」、「會不會明天之後 每個男人家裡都有一袋芭樂」、「這女孩真認真，努力的人會有福氣的」、「芭樂利潤這麼好啊」、「我就想知道為什麼要穿這樣賣芭辣」。

另外還有網友正妹辛苦叫賣，卻沒有生意上門，「我怎只感覺，現在錢真難賺」、「人家也很難賺錢」、「反而沒生意？」、「好辛苦」、「辛苦錢，認真的妹妹」、「這樣更沒人買吧」。