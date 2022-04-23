基隆市警察局利用大數據分析，找出改裝車常出沒引發噪音熱點，突擊攔查抓到違規車向。（基隆市警察局提供／陳敬哲基隆傳真）

許多住馬路邊民眾經常有共同經驗，深夜一台機車排氣特別大聲，突然呼嘯而過原本滿滿睡意突然驚醒，基隆市警察局交通隊利用大數據分析，找出基隆噪音車輛出沒熱點與時間，22日晚間突擊設立攔檢，抓到2輛改裝車輛違規。

基隆市警察局交通隊表示，統計2021年基隆市民眾檢舉「改裝噪音車輛」案件資料共143件，分析噪音車輛出沒熱時與熱點，發現信義區東信路58件最多，時段多集中在22時至24時與0時至2時。

基隆市警察局交通隊補充，仁一路、南榮路、新豐街、暖暖街、源遠路、中華路、湖海路等路段，也有民眾經常反應，因此將針對分析資料，在相關路段規劃勤務加強執法。

基隆市警察局噪音改善小組，2日夜晚再次出擊抓噪，22日夜晚再次出擊抓噪，在東光派出所前設置攔檢站檢測噪音車輛，攔查5台改裝排氣管車輛，當中2輛檢測不合格違反「噪音管制法」，1輛使用未認證排氣管。

基隆市警察局提醒，依照「噪音管制法」規定，噪音超標最高可處3600元罰鍰，使用未認證排氣管最高可處3萬元罰鍰，目前基隆市車輛改裝業約40間，當中9間經常遭民眾檢舉噪音干擾，已經列冊每月派員勸導。