運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，肚臍的深淺、寬窄、形狀和位置能看出一個人的命運，肚臍又深又寬、形狀圓潤、位於中上位置的人最有福氣，財運旺盛，事業和生活都很順遂。

▍1.肚臍的深淺

肚臍的深淺主要顯示人的智力水準，肚臍很深的人智商有先天的優勢，在工作和學習中往往才思泉湧，能夠憑藉自己的聰明才智而步步高升。反之，若是肚臍與小腹齊平，甚至略凸於小腹的情況，這種人往往邏輯思考能力有限，易被欺騙，或者被某種圈套所套牢，做事前應該仔細分析再下決定。

▍2.肚臍的寬窄

肚臍宜寬不宜窄，在相學裡肚臍的寬窄象徵財富和事業，肚臍比較寬大的人往往財氣比較旺盛，能賺到大財，倘若經商便常有致富良機出現在身邊，事業也比較順利，能有晉升的可能。如果肚臍比較窄小，在求財或工作上易遇到困阻，這類人在生活工作中應盡量循規蹈矩一些，穩中求進才是最好的辦法。

▍3.肚臍的形狀

肚臍的形狀以圓潤為宜，擁有圓潤肚臍的人屬於宅心仁厚的類型，在人緣方面會十分順暢，容易受到他人的幫助而在事業上取得成功。如果肚臍形狀歪斜、輪廓不整齊，代表此人心態不佳，斤斤計較，建議應維護好個人的形象，處理好人際關係，與人相處以和為貴。

▍4.肚臍的位置

肚臍位於小腹中上位置的人在生活上比較安逸，屬於衣食無憂的類型。肚臍位於小腹靠下位置的人相對貧窮，收入不高，還容易破財，生活難免拮据，或者收支不平衡，這種人要有危機意識，平時多存錢，以備不時之需。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】