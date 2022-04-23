打龜成功！飆出8.72秒擊敗杰爺 廖老大嗆：台灣人沒在怕｜中時新聞網

台灣賽車教父廖志賢「廖老大」6日用打龜號跑出零四加速8.72秒，成功打破「杰尼龜」8.93秒成績，但目前中國車涯只有打龜號8.88秒成績，大陸就有不少車圈博主質疑8.72秒造假，還說美國車涯也沒有該項紀錄，沒想到今日美國車涯更新排行榜，廖老大竟以「8.68秒」位居第一，讓粉絲嗨翻。

打龜號6日在台中高美濕地零四測試中飆出8.72秒紀錄，成功打下大陸網紅杰尼龜8.93秒紀錄，不過該紀錄因為無法上傳至中國車涯，廖老大在13日再度測試，跑出8.88秒，已成功上傳中國車涯，但有不少大陸抖音車圈博主質疑美國車涯「美國車速家Dragy」還未見到打龜號成績，質疑8.72秒是假的。

網友就發現美國車涯的紀錄上已多出「賽車教父－廖老大」零四 8.68秒成績，是第1名，其他成績像是0-100的2.13秒，100-200的2.77秒也都位居第一。（翻攝自臉書）

賽車手郭國信就在臉書分享消息說「一流哥上來台中就給你們一個驚喜，打龜號美國車涯最新紀錄！」（翻攝自臉書）

今日廖老大舉辦「D2慈善車聚活動」開始前，有網友就發現美國車涯的紀錄上已多出「賽車教父－廖老大」零四 8.68秒成績，是第1名，其他成績像是0-100的2.13秒，100-200的2.77秒也都位居第一，賽車手郭國信就在臉書分享消息說「一流哥上來台中就給你們一個驚喜，打龜號美國車涯最新紀錄！」

網友就紛紛推測，經常給予打龜號引擎改裝建議的林大安昨晚曾現身廖老大的直播，廖老大有提及晚上有會議，會提早結束直播，網友更看見打龜號在路上被拖車載走，推測廖老大昨晚再度測試加速，才讓美國車涯有最新紀錄；網友紛紛嗨喊「南霸天+VP大安哥+D2廖老大=冠軍」、、「一流就是一流，台灣之光」；此外林大安的妻子在臉書曝光最新成績，零四成績已達8.52秒，突破8.62秒亞洲紀錄。