軍事新聞網站「Military.com」報導，美國司法部宣布提起訴訟，目標是位於維吉尼亞州的一間拖吊公司，因為該公司2019年來多次「偷襲」美軍官兵資產，將其汽車拖吊後，在未獲法院命令下私自拍賣、出售或丟棄，受害者包括當時正進行海外作戰部署的精銳海豹（SEAL）部隊士官。

美國司法部宣布，其已對位於維吉尼亞州維吉尼亞灘（Virginia Beach）的一間拖吊公司提起訴訟，因為該公司自2019年起多次違反《軍人民事救濟法案》（Servicemembers Civil Relief Act），在拖吊美軍官兵的車輛後，非法將汽車和其中的個人物品拍賣、出售或丟棄，至少有7名軍人受害。

其中1人是隸屬於海豹2隊（SEAL Team 2）的上士，他在2019年10月至2020年4月進行海外作戰部署前，將自己的1992年Toyota Land Cruiser HZJ73和1987年Toyota 4Runner停在小溪－史特瑞堡聯合遠征基地（Joint Expeditionary Base Little Creek-Fort Story）總部對面，結果在2020年1月遭到拖吊。

美國《軍人民事救濟法案》規定，拖吊公司須收到法院命令，才得以對長期無人領回的現役軍人資產進行拍賣等處理；而這名海豹部隊上士雖於車內放有多種能證實其現役軍人身分的物品，該拖吊公司卻仍在未向核發牌照的亞利桑那州政府確認下，便擅自向維吉尼亞州政府申請車輛所有權，並以每輛500美元（約新台幣1.46萬元）的低價自行收購。

司法部表示，其正採取行動，確保所有因「不道德行為」而權益受損的軍人，都能獲得公正的賠償；該公司則對此表示「震驚」，強調絕對不會故意拍賣現役軍人的車輛。