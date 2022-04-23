新北市新店一名曾在2019年腦部中風的藍姓男子，在隔年9月自行外出時，在家人毫不知情下，便透過應姓房仲將自己住處公寓以850萬元賣給一名徐姓男子，雙方完成簽約，賣方並依約匯入第一期簽約款85萬元、第二期稅款85萬元、代書費用5萬元，共計175萬元到房仲提供的履保帳戶。

藍妻獲知自己住家被輕易賣掉大驚失色，連忙向徐男和房仲表示，自己先生前一年才罹患急性缺血性腦中風，衍生出腦梗塞後遺症及失智症，因此賣房應是在先生精神錯亂或無意識狀態下所為，主張契約無效，並願意歸還上述價金給買方，但仍遭徐男及房仲公司提告違約求償。

台北地院認為，藍男雖有上述相關病史，但簽約當下在場所有人都證稱，他行為舉止、身心狀況一切正常，藍妻並未進一步舉證當下老公處於欠缺意思能力或精神錯亂的情形，因此判決藍男應賠償徐男88餘元違約金、房仲原應收取的34萬仲介費，合計122萬餘元。