民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

民眾利用假日前往台北車站施打疫苗，現場湧入2000人。（北市聯合醫院提供／楊亞璇台北傳真）

疫情升溫，台北車站中型接種站出現搶打潮，今開放800位現場名額，但卻湧入2000人，大排長龍。台北市副市長蔡炳坤表示，北市存量大概剩下4萬多劑，沒辦法再提供更多，到下周二就要見底，因此這兩天也要省著用，現在全台都陷入搶打潮，呼籲中央再規畫。

蔡炳坤指出，疫苗接種大排長龍，北車下午人潮湧入2000人，但現在問題是疫苗已經不夠了，沒辦法再提供更多，他預估這兩天一定人潮很多，但北車現場發放800張號碼牌，莫德納疫苗不夠，沒辦法符合民眾接種需要，全台都陷入搶打潮，呼籲中央再規畫。

蔡炳坤強調，已經把疫苗盡量拿出來接種，北市存量大概剩下4萬多劑，疫苗大概只能打到周二，這兩天要省著用，北車不敢發太多，發了800個名額，明天加開松山車站接種站，上午高端、下午莫德納，共600個名額，但擔心明天還是會爆掉。

蔡炳坤說，光是下周預約系統已經預約6萬，現在同步跟中央要疫苗，地方很樂意提升疫苗接種率，要拜託中央提供疫苗，符合地方需求。