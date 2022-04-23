自疫情發生到今（23日），國內累計總病例數正式突破5萬人，達到5萬1298例。儘管每天確診人數屢創新高，但有男網友發現，同樣位於北部地區的新竹縣、市，近幾日的確診數都維持在百例以內，好奇「新竹防疫怎麼那麼強」，對此，有網友直言，「每天兩點一線，頂多加個麥當勞得來速，中獎機會很低」。

一名男網友21日在PTT八卦板發文指出，從確診地圖可見，雙北市的確診數已經超過千人，在地圖上呈現最嚴重的暗紅色，但同樣位在北部地區的新竹縣、市，確診數仍維持在雙位數，好奇「新竹防疫怎麼那麼強？」

對此，有網友表示，「因為都待在工廠跟家裡兩個地方而已」、「不是輪班就是在輪班路上」、「兩點一線，不會亂跑」、「都在公司哪也沒去啊」、「每天不是輪班，就是睡覺，是要怎麼感染」、「公司、麥當勞、回家，無限循環」、「每天兩點一線，頂多加個麥當勞得來速，中獎機會很低」。

也有人提到，「新竹前幾天才1、20例，百貨公司就少了非常多人」、「昨天下午的竹北遠百超少人，不過有些餐廳還是有人候位」。另有人直言，「因為戶籍大部分都不在新竹」、「戶籍不在新竹啦，但是人在新竹」、「戶籍就不在新竹啊，而且也沒大量篩檢」。

經整理，新竹市20日新增11例、21日新增34例、22日新增23例、23日新增51例確診個案；新竹縣20日新增23例、21日新增38例、22日新增48例、23日新增57例確診個案。