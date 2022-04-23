國際會計師事務所資誠22日在博鰲亞洲論壇2022年年會發表「第25期全球CEO調研中國報告」顯示，77％的全球高管預計全球經濟將改善。大陸高管更為謹慎，看好全球經濟有所改善的比例為62％。

調研顯示，得益於過去兩年大陸經濟的強勁反彈和良好基調，大陸企業得以適應疫情帶來的新常態。大陸企業保持敏捷性和韌性，收入可預測性更高。48％的大陸高管對未來12個月收入增長前景充滿信心，這一數字達到疫情以來最高。

資誠中國市場主管合夥人梁偉堅表示，過去一年，面對複雜嚴峻的國內外形勢和諸多風險挑戰，中國經濟保持了穩健復甦趨勢。放眼2022年，企業所處環境更加充滿挑戰，宏觀經濟波動、地緣政治衝突、網路安全風險以及日漸緊迫的向淨零排放經濟轉型需求加劇了局勢複雜性。

新冠疫情持續影響下，大陸高管最擔心的問題仍是全球公共衛生狀況。42％的大陸受訪者擔憂公共衛生風險對公司未來12個月的增長前景產生負面影響。高管們擔憂的第二大威脅是宏觀經濟波動（41％），包括金融市場波動、全球貿易中斷和通膨飆升；緊隨其後的因素是地緣政治不確定性（32％）和氣候變化（31％）。

調研顯示，得益於「雙迴圈」策略刺激消費，大陸企業依靠外部經濟體尋求增長的需求較一年前有所下降。大陸是對香港地區最重要的增長市場，亦是對全球CEO來說第二重要的增長市場。對外投資優先市場方面，大陸高管們未來12個月將重點投資亞太地區、「一帶一路」沿線國家或地區和歐盟。