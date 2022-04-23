富邦悍將開季吞下2勝9敗的慘澹戰績，不少網友改歌、作詞嘲諷，中職會長蔡其昌今天賽前擔任開球儀式的打者，趁機鼓勵富邦團隊，他也向富邦球迷喊話，「希望邦邦迷不用太過擔心，繼續為邦邦加油，我相信他們會急起直追。」

去年季後富邦教練團改組，也從他隊吸收球員做補強，沒想到開季球隊狀況不佳，目前僅拿下2勝，今天若是再輸，將會追平1997年兄弟象，成為聯盟史上第2快吞下10敗的球隊。今天是富邦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日第2天，賽前邀請「森林系女神」連俞涵開球，蔡其昌則擔任打者。

之前蔡其昌希望各隊實力接近，這樣比賽也會比較精彩，但開季富邦戰績慘澹，蔡其昌認為，現在球季才剛開始，相信富邦短期的挫折還不算什麼，「棒球是圓的，剛剛去休息室有跟丘（昌榮）總、球員們鼓勵，感覺他們上上下下都有很強烈的企圖心，希望邦邦迷不用擔心、難過，繼續為邦邦加油，我相信成績還是會急起直追。」

日前網友們為富邦改歌、作文，在網路上引發熱議，蔡其昌說：「人生就跟成績一樣，會有高低起伏，富邦只是現在比較低潮，也謝謝球迷朋友為他們做了很多歌曲，讓大家傳頌，這無形中也提升整體關注度，我自己好幾首歌都會唱。」

蔡其昌認為，雖然球迷用嘲諷方式在講富邦，但這就是話題，「不管球隊成績是好是壞，對職業運動來講就是需要話題。」而今天正好是富邦以環保為主的主題日，這也與聯盟的想法不謀而合，他透露，中職在去年就與聯合國組織簽署體育支持永續發展，希望接下來一年當中都能設計一些相關主題，「永續這個議題是全民的事，像是球場內用比較節能的燈、太陽板、垃圾分類等，甚至商品材質上使用環保材質。」