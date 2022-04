富邦悍將開季吞下2勝9敗的慘澹戰績,不少網友改歌、作詞嘲諷,中職會長蔡其昌今天賽前擔任開球儀式的打者,趁機鼓勵富邦團隊,他也向富邦球迷喊話,「希望邦邦迷不用太過擔心,繼續為邦邦加油,我相信他們會急起直追。」

去年季後富邦教練團改組,也從他隊吸收球員做補強,沒想到開季球隊狀況不佳,目前僅拿下2勝,今天若是再輸,將會追平1997年兄弟象,成為聯盟史上第2快吞下10敗的球隊。今天是富邦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日第2天,賽前邀請「森林系女神」連俞涵開球,蔡其昌則擔任打者。

之前蔡其昌希望各隊實力接近,這樣比賽也會比較精彩,但開季富邦戰績慘澹,蔡其昌認為,現在球季才剛開始,相信富邦短期的挫折還不算什麼,「棒球是圓的,剛剛去休息室有跟丘(昌榮)總、球員們鼓勵,感覺他們上上下下都有很強烈的企圖心,希望邦邦迷不用擔心、難過,繼續為邦邦加油,我相信成績還是會急起直追。」

日前網友們為富邦改歌、作文,在網路上引發熱議,蔡其昌說:「人生就跟成績一樣,會有高低起伏,富邦只是現在比較低潮,也謝謝球迷朋友為他們做了很多歌曲,讓大家傳頌,這無形中也提升整體關注度,我自己好幾首歌都會唱。」

蔡其昌認為,雖然球迷用嘲諷方式在講富邦,但這就是話題,「不管球隊成績是好是壞,對職業運動來講就是需要話題。」而今天正好是富邦以環保為主的主題日,這也與聯盟的想法不謀而合,他透露,中職在去年就與聯合國組織簽署體育支持永續發展,希望接下來一年當中都能設計一些相關主題,「永續這個議題是全民的事,像是球場內用比較節能的燈、太陽板、垃圾分類等,甚至商品材質上使用環保材質。」