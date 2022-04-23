南韓女子天團「少女時代」成員秀英，擁有172公分高挑身材，一直以來都是團內的美腿擔當，完美9頭身比例，讓她常登上時尚雜誌或出席時尚活動，近日她在社群曬出拍攝的側拍花絮，火辣曲線一覽無遺超級火辣。

秀英近日搭遊艇出海，替雜誌《W magazine》韓國版拍攝寫真，她也在社群曬出側拍花絮照，只見她連換2套造型，其中一套是連身褲裝，但胸前開深V到腰，疑似「真空」上陣，大開中門微露東西半球，酷帥風格中又不失女人韻味。

另外一套是桃紅色細肩帶長洋裝，胸前同樣開深V，轉到背後以交叉綁帶設計，讓她辣露光滑美背，2套服裝展現完美S曲線和纖瘦好身材，一雙逆天長腿更是藏不住，讓網友都稱羨不已，不到1天就吸引超過42萬人按讚。

秀英辣秀好身材。(圖／取自秀英IG)

完美比例也被網友大讚「太性感了」、「胸下全是腿」、「怎麼可以這麼漂亮」、「果然是女團級長腿」，連隊友俞利(Yuri)也留言「啊!妳的MBTI是SEXY嗎？」她也幽默回應：「是CUTE」。

身高172公分的秀英，擁有107公分的筆直長腿，出道至今都維持纖細修長身材，加上勤於運動鍛鍊，擁有結實腹肌和緊實曲線，讓網友都稱羨不已。