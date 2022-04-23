44歲韓國男星陳善圭以動作喜劇片《雞不可失》中「馬刑警」一角在台打開知名度，他出道逾20年首部擔任主演的韓劇《解讀惡之心的人們》上月甫播畢，他近日接受台媒越洋聯訪，坦言非常激動，該劇也是他時隔6年回歸小螢幕之作，所以還很擔心自己能不能適應，很高興圈內朋友跟從話劇演員時期開始支持他的粉絲都給予好評，也不忘放閃提到演員老婆朴寶京（音譯），「我們會互相欣賞對方的演技，並謹慎給予反饋，而當我作為一個普通人、丈夫和父親時，展現出好的一面的話，她也會給予很多稱讚」。

該劇改編自韓國史上第一代犯罪側寫師權日勇之同名小說，並結合數件真實案例，甚至陳善圭飾演的犯罪行動分析組組長「國榮秀」及金南佶飾演的犯罪行動分析組側寫師「宋河英」都是實際存在的人物，陳善圭不諱言自己在拍攝時也常被沉重劇情影響，大讚飾演連續殺人魔演員都擁有出色演技，讓他在常分不清是演技還是現實，「在拍攝現場曾多次感覺到自己被劇情所吞噬，特別是連續殺人犯們厚顏無恥地談論自己犯下的殺人事件時，有很多難以忍受的瞬間」。

陳善圭很開心自己出道逾20年首部擔任主演的作品備受好評。（L'July Entertainment 提供）

幸好他一回到家，「妻子和孩子們會用燦爛的笑容迎接我，那一瞬間，我會忘記外面發生的一切，只覺得非常幸福」，不會一直沉浸在角色中。他也會透過跑步來緩解壓力，「開始跑步已經有1年左右了，只集中於跑步的話，各種雜念都會消失。跑到目標地點後，感覺心臟要爆炸，接著便有一股激動的心情湧上來，而這會轉換成更加集中於演技的能量」。

該劇故事背景是在90年代，陳善圭當時還是個大學生，他也認為自己是最能記住這些震驚世人的案件的一代。「記得當年案件發生時，很多人都會陷入恐懼之中。而且當時的安保設施還不完善，所以年齡較小的學生和女性回家的時候都會讓父母都出來迎接。所有人都希望犯人能儘快被抓獲。正是因為有劇中國榮秀、宋河英還有機動搜查隊的尹泰九、南日英等人的努力和犧牲，所以現在我們所有人都能過上安全的生活」，並表示「比起案件本身，我更關注的是受害者遺屬，希望不要再發生這種可怕的事情」。

陳善圭（右圖）戲裡戲外都跟金南佶（左圖）黏在一起。（愛奇藝國際站提供）

《解讀惡之心的人們》也是陳善圭與金南佶繼《名不虛傳》、《ONE THE WOMAN》後第3度合作，2人都是男主角，他分享劇中宋河英就像是國榮秀的「分身」一樣的存在，「實際上我們也是無時無刻都在一起，有相同的感受和想法，變得非常親近，甚至會在同一瞬間笑和哭。」而金南佶日前以該作入圍今年百想藝術大賞電視部門「最佳男主角」，陳善圭雖未獲提名，仍相當感謝自己因為這部劇被更多觀眾認識，收穫大家的認可，「台灣的觀眾能對我的另一種面貌印象深刻，對此我感到非常開心和幸福，也很期待能夠親眼見到正在讀這篇文章的台灣觀眾們」。該劇全12集可在愛奇藝國際站收看。