響應聯合國423世界閱讀日，前立委謝國樑到新竹大魯閣湳雅廣場，拜訪台灣蔦屋總經理橋本龍之介，除一對一深度對談外，也一同參觀為於新竹新竹，全球唯一14公尺挑高與360度絕美環景書牆的日式書店，謝國樑期盼，能將基隆有24小時人文書店，也邀請業者能到基隆展店。

謝國樑表示，希望能將人文書店品牌帶入基隆，不少民眾反應基隆人文閱讀空間不足，自己認為應該要提升基隆閱讀文化，將政府部門現有的空間資源，透過品牌合作方式，由品牌端主導裝潢設計、營造環境氛圍、舉辦活動，再由公部門進行運營維護，將會是個較為可行方案。

謝國樑指出，基隆的地方消費文化興盛，如果能夠有一個24小時的人文書店，結合地方意象的裝潢設計，並提供餐飲服務，不僅能夠吸引市民閱讀消費，還能夠活絡地方經濟，把書香氣息引入基隆，打造一座具有生活美學的城市。

在與謝國樑對談中，橋本龍之介提到，全台都有拓展書店計畫，首重是在北部縣市尋找合適的地點，基隆當然是自己非常重視的城市，常利用假日與家人到基隆騎自行車，對基隆的海岸風光與小吃美食印象深刻。