日本46歲女諧星代田光過去活躍於人氣節目《男女糾察隊》和《黃金傳說》，可以算是家喻戶曉的國民女星，但2016年傳出罹患乳癌，接受多年治療仍未痊癒，甚至為了求子在2021年中斷治療，所幸於今年初生下寶貝兒子；近日代田光竟遭網友報警指控「虐嬰」，令粉絲相當震驚。

代田光20日在個人部落格透露，有兩位警察到家中找她，表示有民眾檢舉她「虐待嬰兒」，且直接要求要看她的部落格內容，當下一頭霧水只能配合調查；在經過溝通後，代田光才明白是她在2月份上傳的一張兒子萌照，被有心人士「誤會」了。

代田光分享兒子萌照卻被正義魔人檢舉。(圖/ 摘自代田光部落格)

被懷疑虐嬰的照片中，看到代田光一手護著兒子的頭，她澄清當天是幾個月大的兒子餵奶完拍嗝時，無意間擺出很像小美人魚的姿勢，覺得可愛才拍下，兒子也並無哭鬧，沒想到會造成誤會；事後代田光看了網友的留言，得知原來這個姿勢可能引起「髖關節脫臼」，她也馬上為自己的無知道歉，慶幸的表示好險兒子沒有受傷的狀況。

不少人看到代田光被報警的烏龍事件都替她感到無奈，認為網路上太多正義魔人，更發現最可怕的是，報警的人很有可能知道她的地址或電話，個人資訊疑似都外流，勸代田光要更小心人身安全。

而代田光為了求子中斷乳癌治療一事令粉絲都很心疼，好在做試管懷孕成功後，升格當幸福媽媽，目前也能全心繼續接受乳癌治療。