舞台劇《婚內失戀》22日進行首演好評不斷，在最後情節中還獻出華麗彩蛋，加入不少高人氣演員一起飆演技。升格人父的JR紀言愷也在其中軋一角，他說雖然當了爸爸，但不想漏掉任何戲劇邀約，舞台劇更是不想放過，他對「婚內失戀」這個題材格外有興趣，「很適合處於婚姻家庭角色的我，無論會不會遇到這些問題，參與其中更可以儲備生命能量！」

《婚內失戀》探討夫妻歷經不同婚齡所產生的感情變化，談到如何長時間維持一段感情，已婚的JR紀言愷語重心長表示：「在感情上要慢慢給予，順著生活步調，才能更了解彼此。」尤其他認為爭吵時絕不能心急，雙方在意見分歧時容易情緒高漲，「容易減低在對方心中愛的分數。」

同為彩蛋演員的阿喜則笑言沒資格回答這個問題，「因為還沒談過超過2年的戀愛，也沒結過婚！」但她認為無論是什麼樣的關係，都要好好維持5件事：「是信任、尊重、包容、溝通還有視情況去妥協。」這也是她個人的為人處世之道。該劇祭出的彩蛋演員還包含，人氣律師呂秋遠、李佳豫、陳建騏，黃健瑋、蔡亘晏這對夫妻檔也將同台演出。