人稱「地下第一夫人」的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是最深得普丁（Vladimir Putin）喜愛的情婦，外傳因為她的霸氣施壓，才讓普丁結束與前第一夫人、也就是正宮柳德米拉(Lyudmila)將近30年的婚姻。自從俄烏開戰後，卡巴耶娃被安排逃到瑞士一處核掩體避難，從此神隱。近期傳出重出江湖，不過這段時間她疑似進廠維修，對比以前照片整個人煥然一新。

Alina Kabaeva appeared recently fr some rehersal for atheletic sports event in moscow, in new face avatar with plastic surgery visible same as Putin who also gt his face filled up by botox. She enjoys luxurious life in Russia and abroad mainly Switzerland where she has a villa. pic.twitter.com/SeI8IWk4Vy — DennyCrane (@DennyCr44723055) April 23, 2022

外界認為，38歲的前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是最能控制普丁決策的女人，她絕非俗話說「成功男人背後總有默默的女人」類型，卡巴耶娃將最「柔軟」的一面獻給體操並且大放異彩，是韻律體操史上摘過最多獎牌的選手。

Putin's mistress, Alina Kabaeva. She's probably saying to herself; What the hell was I thinking, hooking up with this frickin Smurf? pic.twitter.com/L5C2muxvnI — Al Steel (@KnightofResist) April 22, 2022

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，卡巴耶娃最後一次出現在螢光幕前是去年(2021)12月，當時她出席一場體操錦標賽，之後便消失神隱。今年2月俄烏開戰之際，有消息指出，普丁早已安排「地下家族」前往瑞士避難，卡巴耶娃帶著4名子女躲到一間私人小木屋裡。

報導指出，睽違4個月卡巴耶娃終於公開露面，本週她出席一場在莫斯科舉辦的藝術體操節的彩排，不過整個人看上去好像有些不一樣。拿舊照相比，臉頰似乎更膨潤、下顎線條更加立體和尖細，笑起來臉微僵不自覺飄出濃濃的「膠味」。

戰爭持續至今邁入第61天，消息人士透露，期間友人陸陸續續請求卡巴耶娃說服普丁停止戰爭。2014年，她被任命為俄羅斯國營媒體的董事會成員，目前該組織正在向俄境內散布有關戰爭的假消息。