人稱「地下第一夫人」的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是最深得普丁（Vladimir Putin）喜愛的情婦，外傳因為她的霸氣施壓，才讓普丁結束與前第一夫人、也就是正宮柳德米拉(Lyudmila)將近30年的婚姻。自從俄烏開戰後，卡巴耶娃被安排逃到瑞士一處核掩體避難，從此神隱。近期傳出重出江湖，不過這段時間她疑似進廠維修，對比以前照片整個人煥然一新。
外界認為，38歲的前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是最能控制普丁決策的女人，她絕非俗話說「成功男人背後總有默默的女人」類型，卡巴耶娃將最「柔軟」的一面獻給體操並且大放異彩，是韻律體操史上摘過最多獎牌的選手。
根據《紐約郵報》（New York Post）報導，卡巴耶娃最後一次出現在螢光幕前是去年(2021)12月，當時她出席一場體操錦標賽，之後便消失神隱。今年2月俄烏開戰之際，有消息指出，普丁早已安排「地下家族」前往瑞士避難，卡巴耶娃帶著4名子女躲到一間私人小木屋裡。
報導指出，睽違4個月卡巴耶娃終於公開露面，本週她出席一場在莫斯科舉辦的藝術體操節的彩排，不過整個人看上去好像有些不一樣。拿舊照相比，臉頰似乎更膨潤、下顎線條更加立體和尖細，笑起來臉微僵不自覺飄出濃濃的「膠味」。
戰爭持續至今邁入第61天，消息人士透露，期間友人陸陸續續請求卡巴耶娃說服普丁停止戰爭。2014年，她被任命為俄羅斯國營媒體的董事會成員，目前該組織正在向俄境內散布有關戰爭的假消息。
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