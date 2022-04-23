華視新聞台20日早上7點、9點跑馬燈接連出包，陳郁秀在22日凌晨宣布請辭公廣集團（公視、華視）董事長之職，陳雅琳辭去代理總經理職務，以示負責。陳雅琳更在今（23日）一早宣布下周消失主播台，改由主播葉映彤代為播報晚間新聞。

華視回應，陳雅琳22日結束隔離，將展開7天的自主管理，所以下周暫停播報，才由主播葉映彤上陣，等陳雅琳7天自主管理過後，工作上的安排會再做全盤考量。

華視晨間主播宋燕旻今中午與三立主播張齡予、高毓璘出席導盲犬活動，她坦言當天是她先發現跑馬燈出包，「目前就是以公司公關統一發言，我們不方便多做發言。」關於懲處名單，宋燕旻低調表示就是平面媒體公布的那些，自己並未在懲處名單中。

自謙為小員工的宋燕旻表示目前還沒有跟陳雅琳聯繫，「因為她剛從國外回來在居家隔離，還沒有進公司，所以我們沒有機會跟她直接面對面接觸。」對於陳郁秀、陳雅琳請辭一事，她說：「長官有他們自己最好的安排、決定，我們就是支持公司的每個政策。」

關於董事長陳郁秀在給員工的信件裡提到「組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷」一事，她緩頰表示，「我覺得我們都非常努力在做好每件事情，不管是資深還是新進員工都非常努力，雖然華視是老三台，但我們資深員工都非常與時俱進，努力把每件事情做好。」

至於公司現在氣氛如何？宋燕旻指出同仁們的重心都在疫情上，「疫情還是最關鍵的事，盡量維持正常的生活，尤其今天4000多例，大家看到數字都有點膽戰心驚，所以現在公司整體氛圍都還是比較關心疫情、人民健康。」

主播之間私下有沒有討論過這件事？宋燕旻說：「完全沒有，因為我就是個置身事外的人，加上我播報晨間新聞，中午都處於一個很睏的狀態，沒有機會跟朋友討論到。」