台東縣延平鄉布農族射耳祭今天「原」汁「原」味登場。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉布農族射耳祭今天「原」汁「原」味登場。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉布農族射耳祭今天「原」汁「原」味登場。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉布農族射耳祭今天「原」汁「原」味登場。（莊哲權攝）

台東縣延平鄉布農族射耳祭文化觀光行銷暨農特產品活動，今天在延平鄉永康多功能文化廣場「原」汁「原」味登場，縣長饒慶鈴盛讚布農族為「天生的獵人」，希望族人將布農文化繼續維護及傳承。

延平鄉布農族射耳祭22日晚間起一連兩天辦理，今天上午進行祈福祭儀及鸞山村射耳祭儀暨開幕式，由鄉長胡黃廣文主持，台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、孔文吉、國民黨主席朱立倫、議員古志成、代表會主席邱文俊等貴賓與會。

延平鄉公所指出，受疫情影響，鄉公所特別祭出最高標準的防疫規格，相關規定，包括入口處設置實名制進場，量體溫、酒精消毒。完成程序後即發送防疫識別貼紙，口罩須全程配戴完整、保持社交安全距離、比賽前後須酒精消毒，就連來賓致詞前都要消毒。

另外，因疫情持續升溫，為保護鄉內長輩和小朋友，經討論活動改為不開放遊客觀光，僅鄉內族人及活動相關工作人員參與。

鄉長胡黃廣文特別感謝饒慶鈴縣長、孔文吉委員協助爭取及補助經費興建永康多功能文化廣場，讓延平鄉射耳祭有很好的舉行場所，延平鄉公所規劃射耳祭有著展演、祭典及分享的精神，讓大家更了解布農族文化。

饒慶鈴指出，射耳祭是布農族最重要的祭儀活動，原住民族群是台灣重要的珍寶，需要部落耆老將傳統文化傳承、部落青年延續與發揚光大。