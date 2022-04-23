三立主播張齡予分享公司防疫規範。（惠光導盲犬學校提供）

三立電視台自戲劇《一家團圓》2名服裝管理、1名梳化傳出確診後，女主角李燕、演員張郁婕、余秉諺都陸續傳出確診消息，劇中飾演「葉舒欣」一角的李緻也在今（23日）確診，目前該劇組共計7名人員確診，加上《就是這味》製作人，三立電視台共累計8名人員確診。對於疫情連環爆，《一家團圓》劇組是否有意停拍？三立電視台表示目前維持正常拍攝，全體人員每天都會快篩採檢，清消攝影棚。

面對公司累計8例確診，三立當家主播張齡予、高毓璘23日出席導盲犬活動特地分享防疫措施，自稱「洗手狂」的高毓璘表示防疫期間有特別在辦公室準備多樣手部、環境的消毒用品，「在公司勤洗手、確實戴好口罩」。

張齡予則表示因為新聞部與節目戲劇部之間相差1棟樓，平常很少有機會接觸，停車場、電梯、化妝間等都是分開使用，所以並不擔心染疫問題。

她也指出三立在傳出確診案例後，已經在第一時間進行員工分流，「包括記者群、採訪人力都開始分流，希望大家安心，做好防疫就對了。」張齡予更提到目前即將走向與病毒共存的生活，接種疫苗比較重要。