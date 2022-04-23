高雄前鎮漁港22日有一名外籍船員落海，警消立即前往協助處理，但人救起時已經無生命跡象。但現在卻傳出該名船員PCR為陽性，初步研判接觸風險不高，但還是匡列該員生前船上接觸者、處理落海死亡案件之警、消，及殯葬業者共計30餘人採檢中。

一名29歲的菲律賓籍船員於22日凌晨1時許，要回到船上休息時，因船停留位置在第四艘，準備從第三艘船跨越到第四艘船時，疑似不慎從兩船中間縫隙掉落海中，經消防局搜救人員接獲報案到場搜救，已將屍體打撈上岸，初步排除有他殺之嫌，依規定報請高雄地檢署檢察官刑事相驗。

沒想到相驗時，該名漁工船員PCR採檢結果竟為陽性，Ct值29，經查該菲籍漁工今年3月18日、3月28日PCR採檢結果均為陰性，沒想到這次採檢結果竟是陽性，初步研判接觸風險不高，但慎重起見匡列該員生前船上接觸者、處理落海死亡案件的警、消，及殯葬業者共計30餘人，立即協助至指定醫療院所採檢中。