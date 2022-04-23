近日由迪麗熱巴和任嘉倫主演的《馭鮫記》熱播，在網路上取得優異成績，兩人CP感無敵、演技高超，男帥女美畫面養眼，播放量橫掃各大排行榜，一播出就在網上引起熱烈討論，隨著播出到尾聲，結局的走向讓觀眾們揪心，預告中迪麗熱巴飾演的紀雲禾似乎要犧牲自己，讓粉絲崩潰拒絕。

近期熱播陸劇當屬迪麗熱巴和任嘉倫主演的《馭鮫記》，迪麗熱巴飾演又美又颯的馭靈師紀雲禾，與任嘉倫扮演的鮫人長意，兩人在仙俠世界談起一段唯美的戀情。該劇一播出就引來百萬觀眾追劇，在網路劇播放指數名列第一，同時是播放平台優酷全站播放數最高的劇集，該劇點讚跟收藏的人數皆破百萬，豆瓣有11.6萬人看過，女主角迪麗熱巴的角色熱度更是拔得頭籌，橫掃各數據第一的現象級仙俠劇，雖然台灣目前沒有平台播出，但在臉書社團討論度頗高，可見劇集魅力。

隨著劇情進入尾聲，反派順德仙姬（郭曉婷／飾）要與紀雲禾（迪麗熱巴／飾）、長意（任嘉倫／飾）一決死戰，當男女主角毀了順德仙姬的金鈴，以為事件就此結束，沒想到順德仙姬控制住紀雲禾的兄長。鏡頭一轉，卻看到紀雲禾要掉進岩漿裡，說的台詞是「對不起長意，我必須這麼做。」似乎是要和男主角訣別，看到預告的粉絲含淚表示：「不要死啊雲禾！」

《馭鮫記之與君初相識·恰似故人歸》網劇播放量第一。（圖／微博）

迪麗熱巴在該劇展現了精湛演技，一顰一笑具有魅力，哭戲讓觀眾迅速共情，都忍不住跟著劇中人落淚，任嘉倫前期呆萌可愛，後期霸氣追妻擄獲無數少女心，雖然有觀眾吐槽配角戲份過多，但仍然瑕不掩瑜，只希望劇組之後能出一個主角專屬的CUT。而豆瓣開分5.8也遭許多觀眾吐槽，指《馭鮫記》雖然有缺點，但總體分數來看不可能低成這樣，有粉絲查看數據時發現其中有不少用戶專門給迪麗熱巴的作品刷一星，判斷有可能是黑粉故意刷分。

迪麗熱巴飾演的紀雲禾熱度第一。（圖／微博）

根據原著小說的劇情，紀雲禾與長意是HE（happy ending），兩人成功對抗反派後相守一生。不過改編電視劇，劇情上有所更動，究竟最後結果如何，還是要自己親自追劇了。