日本一艘載有26名乘客與船組員的觀光船，今天下午在北海道知床半島海域通報將沉沒後失聯；第1管區海上保安本部及警方已緊急派遣多艘巡邏船及直升機救援，目前26人生死未卜。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞、TBS電視台、讀賣新聞及北海道放送（HBC）報導，日本海上保安廳表示，今天下午1時15分左右，搭載26人的觀光船KAZUⅠ船組員在通報「船首部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」後失聯。

KAZUⅠ上共有26人，包括1名船長、1名甲板員及24名乘客，其中包括2名兒童；已知26人都有穿救生衣，但海水水溫可能僅攝氏2到3度左右。

海上保安廳表示，救難直升機抵達事發海域後暫未發現觀光船蹤影，目前仍持續搜救中。

第1管區海上保安本部表示，一艘巡邏船已在日本時間下午5時55分抵達事發海域，開始進行搜救任務。截至晚間6時30分止，已有6艘巡邏船及4架直升機投入搜救。

位於北海道斜里町的宇登呂漁業協同組合（類似漁業合作社）表示，今天觀光船意外現場周邊海域浪高，出海捕撈的漁船都在上午返港。

漁協說，如果海上保安本部有提出要求的話，他們將做好趕赴現場的準備。

KAZUⅠ是知床遊覽船公司所擁有的一艘觀光船，公司方面表示，KAZUⅠ今天上午10時從北海道斜里町宇登呂的港口出港，抵達知床半島最頂端的知床岬後折返，原本預定下午1時返抵出發港口。