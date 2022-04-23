國內新冠肺炎本土疫情不斷攀升，往常周六、周日總是遊客不斷的知名旗山老街，今日街上卻不見人潮，商家幾乎生意下滑，旗山形象商圈促進會常務理事林延欣表示，為了協助商家生存，正著手計畫輔導商家成立網路訂購平台，未來民眾可透過線上訂購老街知名伴手禮，對商家及消費者都有益，一舉二得。

旗山日前傳出有新冠肺炎確診者足跡，近日國內本土疫情確診人數攀升，民眾幾乎不敢外出消費，以往假日人來人往遊客不斷的旗山老街，今日也不見人潮，所有商家都感受到生意明顯下滑，形容真的差很多。

旗山知名伴手禮鮮緹手工香蕉蛋捲店家老闆賴志明說，之前假日旗山老街遊客不斷，不少遊客上門購買蛋捲伴手禮回去，人潮多時店內員工連喝水喘口氣時間都很少，上周到老街的人潮就變少，今日街上根本看不到遊客，生意至少掉7成，因店內有請員工，若暫停營業將影響員工生活，只好扛起責任撐下去。

旗山許家豆花店老闆許枝茂表示，商家確實都有受到疫情影響，不過由於當今物價上漲，因此部分商家還是可以撐得過。

在旗山老街唯一賣擔仔麵的度小月擔仔麵老闆柯銀勇表示，在旗山賣了26年的麵，顧客幾乎都是在地熟客，原本以為疫情影響不大，但今日真的感受生意很差，老街上都沒人潮，幾個熟客也都到麵店購買外帶，民眾幾乎不敢在外用餐，生意減少3成以上。

旗山形象商圈促進會常務理事林延欣表示，本土疫情大爆發，國內觀光景點都面臨沒有遊客同樣問題，因此老街商圈暫時不會向政府提出振興券方案，但為了老街店家生計，將成立一個網路販售平台，幫助商家轉型網路販售，讓店家生意能夠經營下去。